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Ведущую обругали за наряд «для конкурса бикини» 

Lenta.ru 3 часа назад
Ведущую обругали за наряд «для конкурса бикини»
Фото: @lauratobinweather
Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) обругал коллегу, ведущую прогноза погоды Лауру Тобин (Laura Tobin), за неподобающий внешний вид. Об этом сообщает The Mirror.
Комментарий о стиле одежды Тобин последовал после того, как специальный корреспондент программы Энди Питерс (Andi Peters) сказал, что на улице холодно. На эту реплику и отреагировал Морган.

«Вообще-то на улице тепло. И я знаю, что сейчас не по сезону тепло, потому что Лаура ходит здесь так, как будто она участвует в конкурсе бикини», — заявил ведущий.

Good Morning Britain / ITV
В ответ на претензию Тобин встала со своего кресла и показала, что пришла в студию на высоких каблуках и в темно-синей мини-юбке.

«Если наш синоптик в мини-юбке, значит, погода сегодня теплая», — пошутила соведущая Моргана Сюзанна Рид (Susanna Reid).

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