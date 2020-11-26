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Стало известно о взятках на «Битве экстрасенсов» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Стало известно о взятках на «Битве экстрасенсов»
Фото: Teleprogramma.pro
Иллюзионист Сергей Сафронов изгнан с проекта «Битва экстрасенсов». Это подтвердили на канале ТНТ, где выходит популярное шоу. Выяснилось, что на одном из отборочных испытаний он дал подсказку одному из телепатов, который, кстати, в дальнейшем в основной состав шоу не попал.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели».

Руководители канала ТНТ Как отметили на канале ТНТ, на проект порой приходят шарлатаны. Они пытаются пробиться на шоу нечестными способами. Команда программы никогда не брала взятки, не реагировала на угрозы экстрасенсов. больше по теме
Ранее экстрасенс Алина Вердиш говорила, что Сергей Сафронов ведет нечестную игру. У нее оказались записи переговоров, банковские переводы и сообщения, в которых иллюзионист сливает задания нужным людям, сообщает «СтарХит».
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Комментарии
ТВ , Илья Сафронов , Сергей Сафронов , StarHit
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