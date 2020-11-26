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Ведущую обругали за наряд «для конкурса бикини» 

Даня Виттиг 30 минут назад
Ведущую обругали за наряд «для конкурса бикини»
Фото: depositphotos.com
Ведущий утреннего шоу Good Morning Britain обругал коллегу за неподобающий внешний вид.
Комментарий о стиле одежды ведущей прогноза погоды Лауры Тобин последовал после того, как корреспондент программы Энди Питерс сказал, что на улице холодно.
Good Morning Britain / ITV
Морган ехидно отреагировал на эту реплику:

«Вообще-то на улице тепло. И я знаю, что сейчас не по сезону тепло, потому что Лаура ходит здесь так, как будто она участвует в конкурсе бикини», — пошутил ведущий.

В ответ на претензию Тобин встала со своего кресла и показала, что пришла в студию на высоких каблуках и в темно-синей мини-юбке.

«Если наш синоптик в мини-юбке, значит, погода сегодня теплая», — пошутила соведущая Моргана.

Ранее "Рамблер" сообщал, какой стиль одежды для онлайн-встреч считается наиболее подходящим.
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