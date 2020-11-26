Ведущую обругали за наряд «для конкурса бикини» 

Ведущий утреннего шоу Good Morning Britain обругал коллегу за неподобающий внешний вид.

Комментарий о стиле одежды ведущей прогноза погоды Лауры Тобин последовал после того, как корреспондент программы Энди Питерс сказал, что на улице холодно.

Good Morning Britain / ITV

Морган ехидно отреагировал на эту реплику:

«Вообще-то на улице тепло. И я знаю, что сейчас не по сезону тепло, потому что Лаура ходит здесь так, как будто она участвует в конкурсе бикини», — пошутил ведущий.

В ответ на претензию Тобин встала со своего кресла и показала, что пришла в студию на высоких каблуках и в темно-синей мини-юбке.