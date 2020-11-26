Уволенный с ТНТ Сафронов пригрозил судом экстрасенсу

Участница 21-й битвы смогла продемонстрировать записи переговоров и банковских переводов на счет ведущему, который, в свою очередь, предоставлял ей подсказки на испытаниях. Так, сама Вердиш уверяет: она неоднократно прибегала к помощи всезнающего шоумена. По ее словам, за одно только испытание с багажником он требовал с потенциальных участников шоу по 900 тысяч рублей, а она якобы потратила на услуги иллюзиониста порядка 1,5 миллиона рублей.