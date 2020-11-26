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Уволенный с ТНТ Сафронов пригрозил судом экстрасенсу

Экспресс газета
3 часа назад
Сегодня стало известно, что руководство канала ТНТ уволило с поста ведущего «Битвы экстрасенсов» знаменитого представителя династии Сафроновых. Беспрецедентный шаг последовал за обнародованием ряда доказательств вины Сергея Сафронова, которые появились на YouTube-канале парапсихолога Алины Вердиш.
Участница 21-й битвы смогла продемонстрировать записи переговоров и банковских переводов на счет ведущему, который, в свою очередь, предоставлял ей подсказки на испытаниях. Так, сама Вердиш уверяет: она неоднократно прибегала к помощи всезнающего шоумена. По ее словам, за одно только испытание с багажником он требовал с потенциальных участников шоу по 900 тысяч рублей, а она якобы потратила на услуги иллюзиониста порядка 1,5 миллиона рублей.
После ряда крутых «репрессий» в отношении уже бывшего ведущего Сафронов решил, наконец, прервать молчание и пригрозил разоблачительнице судом. Остается только догадываться, как именно иллюзионист собрался отбеливать свою репутацию, ведь доказательства Вердиш выглядят вполне весомыми.
«У меня все хорошо, я продолжаю работать. А Алина Вердиш за свои слова будет отвечать в суде», — заявил Сергей Сафронов «СтарХиту».
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