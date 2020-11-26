Уволенный с ТНТ Сафронов пригрозил экстрасенсу судом

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Руководство канала ТНТ объявило об увольнении Сергея Сафронова с поста ведущего «Битвы экстрасенсов». Увольнение произошло, после того как парапсихолог Алина Вердиш опубликовала доказательства на своем You-tube канале.

Участница 21-й битвы показала записи переговоров и банковских переводов на счет ведущему, который давал ей подсказки на испытаниях. Вердиш постоянно прибегала к помощи шоумена.

Девушка заявила, что за одно испытание он требовал 900 тысяч рублей. Вирдиш также сообщила, что потратила на шоу 1,5 миллиона рублей.

Однако сам Сафронов пригрозил разоблачительнице судом, несмотря на то, что доказательства Вердиш выглядят вполне весомыми.