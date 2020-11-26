Звезда ТНТ высмеяла передачу Первого канала

Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеяла называния выпусков передачи Первого канала «Мужское/Женское». Запись эфира размещена на YouTube-канале шоу.

Ведущий Иван Ургант пошутил о том, что следующим этапом в карьере Ахмедовой станет приглашение в программу «Мужское/Женское» в качестве эксперта. Затем он перечислил несколько реальных тем передачи и предложил звезде ТНТ высказаться.

Услышав тему «Дом с запашком», Ахмедова сочинила историю о женщине, у которой дома живет 46 кошек и которая не сразу заметила, что одна из них умерла. Тема «Нормальный и ненормальная», по ее мнению, была посвящена ведущим шоу Александру Гордону и Юлии Барановской.

«Мне было десять лет, когда моя мать пошла выкидывать мусор, на помойке встретила мужчину и ушла к нему бомжевать, потому что у него был красивый пиджак моего отца», — пошутила Ахмедова о выпуске под названием «Мать ушла бомжевать».

Среди реальных тем передачи «Мужское/Женское», прозвучавших в студии, были «Бывших свекровей не бывает», «Запретные ласки, но не как в сказке», а также «Мразь и грязь».