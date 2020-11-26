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Звезда ТНТ высмеяла передачу Первого канала 

Даня Виттиг 4 часа назад
Звезда ТНТ высмеяла передачу Первого канала
Фото: Кадр из шоу "Нам надо серьёзно поговорить"
Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеяла называния выпусков передачи Первого канала «Мужское/Женское».
Ургант пошутил, что совсем скоро Ахмедова станет героем программы «Мужское/Женское», затем перечислил несколько реальных тем передачи и предложил звезде ТНТ высказаться.
На тему «Дом с запашком» девушка сочинила историю о женщине, у которой дома живет 46 кошек и которая не заметила, что одна из них умерла. Тема «Нормальный и ненормальная», по ее мнению, была посвящена ведущим шоу Александру Гордону и Юлии Барановской.

«Мне было десять лет, когда моя мать пошла выкидывать мусор, на помойке встретила мужчину и ушла к нему бомжевать, потому что у него был красивый пиджак моего отца», — пошутила Ахмедова о выпуске под названием «Мать ушла бомжевать».

Среди реальных тем передачи «Мужское/Женское», прозвучавших в студии, были «Бывших свекровей не бывает», «Запретные ласки, но не как в сказке», а также «Мразь и грязь».
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