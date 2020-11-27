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Обвинения в адрес уволенного ведущего «Битвы экстрасенсов» назвали местью 

Lenta.ru 2 часа назад
Обвинения о взятках за подсказки в адрес уволенного ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова являются местью. Об этом Lifeshot рассказал друг ведущего на условиях анонимности.
Он утверждает, что участница телепроекта Алина Вердиш, которая выступила с обвинениями и назвала его виновным, угрожала Сафронову именно за отказ помочь выиграть в шоу мошенническими методами.

«Это месть и конкретная подстава со стороны этой бездарной гадалки-мошенницы. Вердиш преследовала Сафронова в весьма фанатичной форме почти год», — уверяет источник.

По словам друга Сафронова, за несколько месяцев до съемок она уговорила ведущего взять ее на свой курс. Он добавил, что позже Вердиш начала просить помощи выиграть в новом сезоне проекта.

«Он, конечно, отказался и дал ссылки на контакты редакторов. Не получив желаемого, в ход пошли угрозы», — объяснил приятель. Источник заключил, что Сафронова уволили, чтобы «отвести от себя дурно пахнущую репутацию и отомстить иллюзионисту» за интервью с критикой экстрасенсов.

Ранее Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. Она утверждает, что за деньги ведущий в том числе сообщал правильные ответы на испытания. В качестве доказательств Вердиш привела записи переговоров и банковские переводы.
Представители ТНТ позже сообщили, что отстранили Сафронова от участия в передаче, так как уличили в попытке обмануть коллектив проекта. Ведущий отреагировал на решение телеканала, сообщив, что намерен обратиться в суд с целью оспорить ложную информацию.
«Битва экстрасенсов» — шоу о людях с паранормальными способностями, которое идет на ТНТ с 2007 года. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. Участники шоу и сотрудники, в разные годы работавшие над проектом, не раз утверждали, что за выход в следующий этап герои шоу платят деньги.
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ТВ , Видео
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