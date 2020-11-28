Лоза объяснил, кто мешает ему петь в «Голубом огоньке»

Музыкант Юрий Лоза в интервью «Собеседнику» прокомментировал призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних съемок и объяснил свое отношение к праздничным телешоу. Он заявил, что «Голубой огонек» — это коммерческая структура, для которой главное — прибыль.

«Их совершенно не интересует мнение народа. Точно так же хозяева «Голубых огоньков» не спрашивают у артистов, не попадающих в их список: «Ребят, а у вас есть какие-нибудь песни про Новый год?» Вот у меня есть прекрасная новогодняя песня, но я уже 15 лет не могу ее спеть ни в одной из программ».

Также Юрий Лоза подчеркнул, что в таких шоу участвуют только «прикормленные артисты».

«Их всего лишь около двух десятков. Я 15 лет не могу пробиться на эти «Огоньки», как и 90 процентов моих коллег. У нас нет никаких шансов, потому что одна и та же компания там крутится».

По мнению музыканта, призыв Меладзе поддержит народ, но «два десятка „своих“ артистов его проклянут».

«У Киркорова и Баскова по сто эфиров новогодних. Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться. Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для «Голубых огоньков», а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!»

Юрий Лоза считает, что в противном случае «90 процентов остальных артистов с удовольствием бы заполнили эти эфиры».