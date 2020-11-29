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«Все получилось!»: София Феськова триумфально выступила на «Детском Евровидении» 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Определен победитель «Детского Евровидения»
Фото: Кадр из телеэфира
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга только что завершила выступление на конкурсе «Детское Евровидение-2020».
В этом году песенное состязание проходит в Польше, но из-за ситуации с коронавирусом, проводится в формате телемоста. Юная вокалистка из России выступала с песней «Мой новый день».
София Феськова покорила зрителей и ведущих конкурса своим неподражаемым вокалом. Сильный голос маленькой девочки мощно звучал со сцены. Сама же юная исполнительница выглядела очень трогательно. В платье цвета лазури, с красиво уложенными локонами и диадемой София казалась принцессой, попавшей на бал.
После выступления девочка сорвала овации зала. Ей долго аплодировали.

«Молодец! Все получилось. Зал поддерживает нашу Софию»,

— говорили голоса за кадром.
В них угадывались соведущие любимой передачи всех детей «Спокойной ночи, малыши!» Хрюша и Филя.
Интересно, что, по результатам жеребьевки, открывала песенный конкурс «Детское Евровидение» участница из Германии, а финальной стала юная певица из Франции.
Завершившая песенный конкурс вокалистка из Франции Валентина Тронель стала его победительницей, а наша София Феськова по результатам голосования заняла десятое место.
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