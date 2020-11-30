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Меладзе отреагировал на лидерство в антирейтинге 

Мира Маркина 1 час назад
Валерий Меладзе отреагировал на лидерство в антирейтинге. Певец возглавил список певцов, которых зрители не хотели бы видеть в эфире "новогодних огоньков" по версии ФАН. Артист высказал свое мнение на этот счет.
По мнению Меладзе, представленный ФАН рейтинг не имеет ничего общего с действительностью, поскольку опрос не был объективным и непонятно, на чем основывались его авторы.

«Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на "Голубых огоньках" — список был бы почти таким же»,

— подчеркнул певец.
Меладзе возглавил антирейтинг, потому что за несколько недель до этого предложил коллегам бойкотировать "голубые огоньки" в знак протеста против отмены концертов.
В антирейтинг также вошли Ольга Бузова, Алла Пугачева и рэпер Моргенштерн.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак раскритиковала Меладзе за бойкот новогодних шоу.
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