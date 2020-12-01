«Простите, я нетрезвая»

Певица решила разыграть зрителей и удивила студию шатким дефиле.

Лолита Милявская умеет разнообразить любое шоу. Да так, что зрители еще долго будут вспоминать веселую шутку или розыгрыш. А в последнее время 57-летняя певица, можно сказать, обрела крылья за спиной — развод с тренером по сквошу и новые романы, кажется, помогли Лолите сбросить оковы рутины.

Зрители проекта «Суперстар. Возвращение» на НТВ своими глазами могли увидеть, как веселится Лолита.

На запись очередной части шоу, которое она ведет вместе с Вадимом Такменевым, Лолита вышла в коротком мини (теперь похудевшая певица может себе это позволить) и… босиком.

«Вы меня простите, пожалуйста, я не очень трезвая сегодня. Вообще не понимаю, как меня позвали сюда ведущей!»

— с места в карьер поразила студию певица.

Кадр из передачи «Суперстар. Возвращение»

Выяснилось, правда, что все это не более чем шутка — чтобы удивить публику и привлечь к себе внимание. Верное плечо певице подставил напарник по шоу Вадим Такменев, заявив, что ее шаткое дефиле обязательно должно появиться в светской хронике.

Что ж, план удался — Лолита сумела-таки привлечь к себе внимание.