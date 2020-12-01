«Простите, я нетрезвая»: Лолита оконфузилась на шоу

Лолита умеет украсить любое шоу. Да так, что зрители еще долго будут вспоминать очередной розыгрыш певицы. А когда женщина вновь обрела крылья за спиной, веселья в жизни стало еще больше. Развод с тренером по сквошу и новые романы помогли Лолите сбросить оковы рутины.

Фото: кадр из "Вечернего Урганта" кадр из "Вечернего Урганта"

Зрители проекта «Суперстар. Возвращение» на НТВ своими глазами могли увидеть, как веселится Лолита.

На запись очередной части шоу, которое она ведет вместе с Вадимом Такменевым, Лолита вышла в коротком мини (теперь похудевшая певица может себе это позволить) и босиком.

кадр из передачи "Суперстар. Возвращение"

«Вы меня простите, пожалуйста, я не очень трезвая сегодня. Вообще не понимаю, как меня позвали сюда ведущей!» - поразила студию певица.