«Простите, я нетрезвая»: Лолита оконфузилась на шоу

Лолита умеет украсить любое шоу. Да так, что зрители еще долго будут вспоминать очередной розыгрыш певицы. А когда женщина вновь обрела крылья за спиной, веселья в жизни стало еще больше. Развод с тренером по сквошу и новые романы помогли Лолите сбросить оковы рутины.
Фото: кадр из "Вечернего Урганта"кадр из "Вечернего Урганта"
Зрители проекта «Суперстар. Возвращение» на НТВ своими глазами могли увидеть, как веселится Лолита.
На запись очередной части шоу, которое она ведет вместе с Вадимом Такменевым, Лолита вышла в коротком мини (теперь похудевшая певица может себе это позволить) и босиком.
кадр из передачи "Суперстар. Возвращение"
«Вы меня простите, пожалуйста, я не очень трезвая сегодня. Вообще не понимаю, как меня позвали сюда ведущей!» - поразила студию певица.
Однако позже выяснилось, что что все это не более чем шутка — чтобы удивить публику и привлечь к себе внимание. Напарник по шоу Вадим Такменев, подшутил, что ее шаткое дефиле обязательно должно появиться в светской хронике.