Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Корчевников впервые рассказал о сестре 

Мира Маркина 1 час назад
Борис Корчевников впервые рассказал про свою старшую сестру в беседе с актером Олегом Комаровым.
В студии программы "Судьба человека" зашел разговор о том, что у артиста две дочери от разных женщин, но они так и не познакомились.

«Они жили в разных местах. Как-то не сложились отношения. Никто на самом деле не испытывает неприязни друг к другу»,

— подчеркнул Комаров.

«Знаете, я со своей сестрой Наташей, так получилось, что познакомился, когда папа умер. Буквально у папиного смертного одра. И это так странно было. Мы оба не понимали, почему папа не мог нас раньше познакомить. Мы оба взрослые люди уже были. Я это к тому, что все в руках родителей»,

— поделился своей историей Корчевников.
Комаров согласился с Борисом и выразил надежду, что и его дети однажды познакомятся.
Сестра Корчевникова Наталья старше ведущего на 12 лет. Она работает учителем начальных классов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, где сейчас телеведущий Михаил Осокин.
Комментарии
ТВ , Видео , Судьба человека , Борис Корчевников , Олег Комаров , Михаил Осокин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение