Корчевников впервые рассказал о сестре 

Борис Корчевников впервые рассказал про свою старшую сестру в беседе с актером Олегом Комаровым.
В студии программы "Судьба человека" зашел разговор о том, что у артиста две дочери от разных женщин, но они так и не познакомились.
«Они жили в разных местах. Как-то не сложились отношения. Никто на самом деле не испытывает неприязни друг к другу»,
— подчеркнул Комаров.
«Знаете, я со своей сестрой Наташей, так получилось, что познакомился, когда папа умер. Буквально у папиного смертного одра. И это так странно было. Мы оба не понимали, почему папа не мог нас раньше познакомить. Мы оба взрослые люди уже были. Я это к тому, что все в руках родителей»,
— поделился своей историей Корчевников.
Комаров согласился с Борисом и выразил надежду, что и его дети однажды познакомятся.
Сестра Корчевникова Наталья старше ведущего на 12 лет. Она работает учителем начальных классов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, где сейчас телеведущий Михаил Осокин.