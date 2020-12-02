Корчевников впервые рассказал о сестре 

В студии программы "Судьба человека" зашел разговор о том, что у артиста две дочери от разных женщин, но они так и не познакомились.

«Они жили в разных местах. Как-то не сложились отношения. Никто на самом деле не испытывает неприязни друг к другу»,

— подчеркнул Комаров.

«Знаете, я со своей сестрой Наташей, так получилось, что познакомился, когда папа умер. Буквально у папиного смертного одра. И это так странно было. Мы оба не понимали, почему папа не мог нас раньше познакомить. Мы оба взрослые люди уже были. Я это к тому, что все в руках родителей»,

— поделился своей историей Корчевников.

Комаров согласился с Борисом и выразил надежду, что и его дети однажды познакомятся.

Сестра Корчевникова Наталья старше ведущего на 12 лет. Она работает учителем начальных классов.