В настоящее время Анна живет в Санкт-Петербурге. Она вышла замуж за бизнесмена Антона Збрицкого.

5/6 В настоящее время Анна живет в Санкт-Петербурге. Она вышла замуж за бизнесмена Антона Збрицкого.

Но после успешного старта в эфире девушка отправилась покорять Париж, подписав контракт с «Loreal». Работала на показах Armani, Nina Ricci и других модных брендов.

4/6 Но после успешного старта в эфире девушка отправилась покорять Париж, подписав контракт с «Loreal». Работала на показах Armani, Nina Ricci и других модных брендов.

Свою карьеру на подиуме начала в 1995 году, заключив контракт с агентством «Modus Viventi». Яркая экзотическая красота позволила Анне быстро привлечь к себе внимание. А знакомство с клипмейкером Олегом Гусевым стало пропуском на телевидение.

3/6 Свою карьеру на подиуме начала в 1995 году, заключив контракт с агентством «Modus Viventi». Яркая экзотическая красота позволила Анне быстро привлечь к себе внимание. А знакомство с клипмейкером Олегом Гусевым стало пропуском на телевидение.

Анна Белоцерковец родилась 10 июня 1975 года в Ленинграде. После школы окончила Санкт-Петербургский морской технический университет.

2/6 Анна Белоцерковец родилась 10 июня 1975 года в Ленинграде. После школы окончила Санкт-Петербургский морской технический университет.

Загадочная красотка стала популярной после выхода видеоклипов на хиты Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» и Дмитрия Маликова — «Ты одна, ты такая».

1/6 Загадочная красотка стала популярной после выхода видеоклипов на хиты Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» и Дмитрия Маликова — «Ты одна, ты такая».

Анна Белоцерковец была наверно самой узнаваемой моделью на исходе девяностых.

Анна Белоцерковец была наверно самой узнаваемой моделью на исходе девяностых, несмотря на то, что большинство россиян не следили за новостями в мире моды.

Загадочная красотка стала популярной после выхода видеоклипов на хиты Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» и Дмитрия Маликова — «Ты одна, ты такая». В первом клипе Анна предстала перед зрителями в образе роковой красавицы на ее последнем в жизни свидании, во втором — неприступной моделью, которая разбила сердце герою. Последняя роль была знакома Анне не понаслышке, ведь она профессиональной манекенщицей.

Анна Белоцерковец родилась 10 июня 1975 года в Ленинграде. После школы окончила Санкт-Петербургский морской технический университет . Свою карьеру на подиуме начала в 1995 году, заключив контракт с агентством «Modus Viventi». Яркая экзотическая красота позволила Анне быстро привлечь к себе внимание. А знакомство с клипмейкером Олегом Гусевым стало пропуском на телевидение.

Но после успешного старта в эфире девушка отправилась покорять Париж, подписав контракт с «Loreal». Работала на показах Armani, Nina Ricci и других модных брендов. О своей известности узнала лишь по возвращении из Франции. Кстати, Анну можно увидеть еще в нескольких популярных видеоклипах той поры. Например, «Дива» Филиппа Киркорова , «Красиво» Валерия Меладзе, «Шепотом» Дмитрия Маликова.

В настоящее время Анна живет в Санкт-Петербурге. Она вышла замуж за бизнесмена Антона Збрицкого, воспитывает дочь Алису и занимается дизайном. «Рамблер» собрал свежие фотографии Анны.