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Как сейчас выглядит звезда клипа «Самба белого мотылька» 

Полина Алферова 4 часа назад
Анна Белоцерковец была наверно самой узнаваемой моделью на исходе девяностых.
Загадочная красотка стала популярной после выхода видеоклипов на хиты Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» и Дмитрия Маликова — «Ты одна, ты такая».
1/6  Загадочная красотка стала популярной после выхода видеоклипов на хиты Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» и Дмитрия Маликова — «Ты одна, ты такая».
Фото: Кадр из видеоклипа "Самба белого мотылька"
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Анна Белоцерковец родилась 10 июня 1975 года в Ленинграде. После школы окончила Санкт-Петербургский морской технический университет.
2/6  Анна Белоцерковец родилась 10 июня 1975 года в Ленинграде. После школы окончила Санкт-Петербургский морской технический университет.
Фото: @abelotserkovets
Свою карьеру на подиуме начала в 1995 году, заключив контракт с агентством «Modus Viventi». Яркая экзотическая красота позволила Анне быстро привлечь к себе внимание. А знакомство с клипмейкером Олегом Гусевым стало пропуском на телевидение.
3/6  Свою карьеру на подиуме начала в 1995 году, заключив контракт с агентством «Modus Viventi». Яркая экзотическая красота позволила Анне быстро привлечь к себе внимание. А знакомство с клипмейкером Олегом Гусевым стало пропуском на телевидение.
Фото: @abelotserkovets
Но после успешного старта в эфире девушка отправилась покорять Париж, подписав контракт с «Loreal». Работала на показах Armani, Nina Ricci и других модных брендов.
4/6  Но после успешного старта в эфире девушка отправилась покорять Париж, подписав контракт с «Loreal». Работала на показах Armani, Nina Ricci и других модных брендов.
Фото: @abelotserkovets
В настоящее время Анна живет в Санкт-Петербурге. Она вышла замуж за бизнесмена Антона Збрицкого.
5/6  В настоящее время Анна живет в Санкт-Петербурге. Она вышла замуж за бизнесмена Антона Збрицкого.
Фото: @abelotserkovets
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Анна воспитывает дочь Алису и занимается дизайном.
6/6  Анна воспитывает дочь Алису и занимается дизайном.
Фото: @abelotserkovets
Анна Белоцерковец была наверно самой узнаваемой моделью на исходе девяностых, несмотря на то, что большинство россиян не следили за новостями в мире моды.
Загадочная красотка стала популярной после выхода видеоклипов на хиты Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» и Дмитрия Маликова — «Ты одна, ты такая». В первом клипе Анна предстала перед зрителями в образе роковой красавицы на ее последнем в жизни свидании, во втором — неприступной моделью, которая разбила сердце герою. Последняя роль была знакома Анне не понаслышке, ведь она профессиональной манекенщицей.
Анна Белоцерковец родилась 10 июня 1975 года в Ленинграде. После школы окончила Санкт-Петербургский морской технический университет. Свою карьеру на подиуме начала в 1995 году, заключив контракт с агентством «Modus Viventi». Яркая экзотическая красота позволила Анне быстро привлечь к себе внимание. А знакомство с клипмейкером Олегом Гусевым стало пропуском на телевидение.
Но после успешного старта в эфире девушка отправилась покорять Париж, подписав контракт с «Loreal». Работала на показах Armani, Nina Ricci и других модных брендов. О своей известности узнала лишь по возвращении из Франции. Кстати, Анну можно увидеть еще в нескольких популярных видеоклипах той поры. Например, «Дива» Филиппа Киркорова, «Красиво» Валерия Меладзе, «Шепотом» Дмитрия Маликова.
В настоящее время Анна живет в Санкт-Петербурге. Она вышла замуж за бизнесмена Антона Збрицкого, воспитывает дочь Алису и занимается дизайном. «Рамблер» собрал свежие фотографии Анны.
Видео дня. Церковь и "Смешарики": что стало со звездами "Брата"
Комментарии
ТВ , Фото , Шёпот , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Олег Гусев , Дмитрий Маликов , Санкт-Петербургский морской технический госуниверситет
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