«Это позорище!»: Павел Воля высказался о Comedy club

"Это позорище! Я сразу скажу всем людям, которые пишут: «Comedy не тот, верните старый». Ребята, вы не в себе! Пересмотрите первые выпуски. Какой старый Comedy? Однажды Гавр устраивал выпуски «Comedy смотрит Comedy». Нам показали первые программы. Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Идет 40 минут выпуск, а шуток нет! Какие люди сидят в зале? А столы в зале? Одни круглые, другие квадратные. Скатерти разные. Какие-то толстые стриптизерши на фоне, уставшие женщины после трех смен. Это просто какой-то адок. Тот, кто просит вернуть старый Comedy, дружище, вернись сам в это безумие без нас",