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«Это позорище!»: Павел Воля раскритиковал старые выпуски шоу Comedy Club 

Стелла Шмель 3 часа назад
«Это позорище!»: Павел Воля высказался о Comedy club
Фото: Кадр из шоу "Comedy Club"
Юморист и телеведущий Павел Воля стал гостем программы "Просто о сложном". В интервью он рассказал, что пребывает в шоке от первых выпусков шоу Comedy Club.

"Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, практически отвергнутый всеми…",

— вспоминает Воля то, как юмористы на сцене представляли друг друга и ужасается.

"Это позорище! Я сразу скажу всем людям, которые пишут: «Comedy не тот, верните старый». Ребята, вы не в себе! Пересмотрите первые выпуски. Какой старый Comedy? Однажды Гавр устраивал выпуски «Comedy смотрит Comedy». Нам показали первые программы. Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Идет 40 минут выпуск, а шуток нет! Какие люди сидят в зале? А столы в зале? Одни круглые, другие квадратные. Скатерти разные. Какие-то толстые стриптизерши на фоне, уставшие женщины после трех смен. Это просто какой-то адок. Тот, кто просит вернуть старый Comedy, дружище, вернись сам в это безумие без нас",

— заключил артист.
Ранее "Рамблер" писал, что были раскрыты баснословные суммы заработков Зудиной при Табакове.
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ТВ , Павел Воля
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