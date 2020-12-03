Актриса и телеведущая Настасья Самбурская внезапно обрушилась с жесткой критикой в адрес телешоу "Дом-2". Звезда опубликовала новый пост в своем профиле Instagram, где не пожалела слов нелюбви и презрения к этому проекту.
«Дом 2»— днище. Ведущие «Дом2» днище. Зрители «Дом2» днище, миллионы рублей днища заработанных на днище— не показатель уровня интеллектуального превосходства 😂 а я пиарюсь на днище,
— написала она.
В комментарии телеведущую спросили:
"Интересно если вас с Ольгой закрыть в одной комнате на пару часов, вы убьете друг друга?".
Самбурская ответила иронично: "Нет, она меня запоет досмерти".
Ранее "Рамблер" писал, что Павел Воля раскритиковал старые выпуски шоу Comedy Club.