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«Миллионы рублей днища, заработанных на днище»: Самбурская обрушилась с критикой на «Дом-2» 

Стелла Шмель 1 час назад
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская внезапно обрушилась с жесткой критикой в адрес телешоу "Дом-2". Звезда опубликовала новый пост в своем профиле Instagram, где не пожалела слов нелюбви и презрения к этому проекту.

«Дом 2»— днище. Ведущие «Дом2» днище. Зрители «Дом2» днище, миллионы рублей днища заработанных на днище— не показатель уровня интеллектуального превосходства 😂 а я пиарюсь на днище,

— написала она.
В комментарии телеведущую спросили:

"Интересно если вас с Ольгой закрыть в одной комнате на пару часов, вы убьете друг друга?".

Самбурская ответила иронично: "Нет, она меня запоет досмерти".
Ранее "Рамблер" писал, что Павел Воля раскритиковал старые выпуски шоу Comedy Club.
ТВ , Видео , Павел Воля , Настасья Самбурская
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