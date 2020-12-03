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Названы любимые артисты россиян 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Названы любимые артисты россиян
Фото: Страница СКРИПТОНИТ во «ВКонтакте»
Названы любимые артисты россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные стримингового сервиса Apple Music.
В уходящем году жители страны чаще всего слушали рэпера Скриптонита. Уточняется, что его альбом попадал в топ-10 релизов платформы каждую неделю на протяжении 12 месяцев. На втором месте оказался Моргенштерн, а замкнула тройку певица Zivert. Кроме того, слушатели отдавали предпочтение таким музыкантам, как JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей.
Наиболее популярной композицией стала «Комета» певца JONY. Следом за ней в рейтинге разместились треки «Любимка» исполнителя NILETTO и Blinding Lights от The Weeknd.
В сентябре сервис «Яндекс. Музыка» опубликовал данные о том, какие песни больше всего нравятся российским пользователям. На основе этого был составлен топ десятилетия, лидерами которого стали треки Believer группы Imagine Dragons, bad guy Билли Айлиш и Life исполнительницы Zivert.
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ТВ , Билли Айлиш , Крид , Эйбeл Тесфайе , Макс Корж , Apple , ИТАР-ТАСС
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