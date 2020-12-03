Телеведущий рассказал в шоу о своих секс-фантазиях

Телеведущий утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган рассказал подробности своей интимной жизни и поделился фантазиями. Об этом сообщает Mirror.

Соведущая Моргана завела тему о его личной жизни, так как жена мужчины написала колонку, где поделилась подробностями их интима. Его спросили о ролевых играх с супругой, и он рассказал, что однажды они с женой делали вид, что не знакомы.

Пирс рассказал, что они с супругой признались друг другу, что перенасытились, поэтому решили поиграть в ролевую игру. Они пошли на ужин и весь вечер делали вид, что не знакомы друг с другом и даже сняли обручальные кольца. По словам Пирса, продолжения свидания не последовало.