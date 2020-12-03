Выяснилось, кто заменит погибшего Колтового в шоу 

"С программой ДНК я знакома уже не первый год, принимала в ней участие в качестве эксперта. Она всегда мне нравилась… Мне все это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, и, став ведущей ДНК, постараться внести пусть и небольшой вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы",