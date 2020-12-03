Выяснилось, кто заменит погибшего Колтового в шоу 

Поиски нового ведущего программы "ДНК" начались сразу, как стало известно о гибели Александра Колтового. Наконец канал НТВ определился с выбором, отдав предпочтение в пользу актрисы Анны Казючиц. Об этом сообщает Starhit.
"С программой ДНК я знакома уже не первый год, принимала в ней участие в качестве эксперта. Она всегда мне нравилась… Мне все это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, и, став ведущей ДНК, постараться внести пусть и небольшой вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы",
— заявила Казючиц.
Напомним, Колтовой трагически скончался в начале ноября этого года вследствие авиакатастрофы. При этом за штурвалом сидел сам Александр.
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