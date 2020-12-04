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«Будет бомба!»: Вердиш готовит четвертый ролик о махинациях Сафронова на «Битве экстрасенсов» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 7 часов назад
Медиум Алина Вердиш заявила, что сейчас готовит к выходу четвертый ролик о махинациях на проекте «Битва экстрасенсов» иллюзиониста Сергея Сафронова, действиями которого уже заинтересовались правоохранительные органы. По ее словам, к ней уже приходил участковый, с которым она побеседовала о Сафронове.
Девушка дала все необходимые показания. По ее словам, в этой истории должны разбираться правоохранительные органы. Именно они примут решение, возбуждать или нет уголовное дело.
«Я готовлю четвертый ролик. Это будет бомба! Вы опять, Сергей, фантазируете. Выйдите из образа, это не иллюзия!»
Ранее Алина Вердиш опубликовала переписку и свои разговоры с Сергеем Сафроновым. Ведущий «Битвы экстрасенсов», как она утверждает, за деньги обещал «продвинуть» ее на проекте. Впрочем, позже она решила сделать все достоянием общественности.
Сам Сергей Сафронов отмечал, что Алина Вердиш его наглым образом оклеветала. Правду, он собирается искать в суде, сообщает портал «СтарХит».
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ТВ , Видео , Сергей Сафронов , МВД , StarHit
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