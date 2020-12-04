Телеведущий наказал звонившего в студию шутника

Ведущий британского утреннего шоу Филлип Шофилд решил наказать подростка, который позвонил в студию и нахамил.

Неприятная ситуация произошла, когда ведущая Шофилда Сара Грин брала интервью у музыкантов поп-группы 5 Star. Задать вопрос дали 16-летнему Элиоту, который позвонил в прямой эфир.

«У вас есть вопросы к группе 5 Star?» — спросила Сара. «Да, я хотел бы спросить их, почему они такие дерьмовые?» — сказал Элиот.

Журналисты спокойно отреагировали на некорректный вопрос, однако произошедшее их оскорбило. Позже Шофилд заявил, что они решили проучить шутника.

«Вы не можете позвонить, не оставив своего номера… Поэтому у нас был его номер — мы раздали его нескольким людям и в течение нескольких дней звонили ему и вешали трубку».

Шофилд отметил, что месть оказалась очень приятной, потому что в некоторых случаях съемочная группа будила молодого человека ранним утром. К тому же он не мог понять, кто ему звонит и по какой причине.