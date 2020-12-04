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Актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина 

Даня Виттиг 9 часов назад
Актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина
Фото: ru.wikipedia.org
Недавно стало известно, что дом Джона Толкина, который написал «Хоббита» и «Властелина колец» выставлен на продажу.
В Великобритании запустили краудфандинговую кампанию, в рамках которой поклонники собирают 4,5 миллиона фунтов стерлингов (455 миллионов рублей) на выкуп и реставрацию дома. Деньги необходимо собрать в течение трех месяцев, иначе дом продадут частному лицу.
В Оксфордский дом Толкин заехал в 1930 году и жил там 17 лет, пока преподавал в университете. Теперь здание принадлежит другому владельцу.
Спасти дом решила писательница Джулия Голдинг, женщина превратить дом в музей, где поклонники автора с самых разных уголков земли смогут встречаться и обмениваться опытом.
Желание Голдинг поддержали и актеры из «Властелина колец».

«Невероятно, но, учитывая всю важность фигуры Толкина, нигде в мире нет центра, посвященного ему», — сказал Джон Рис-Дэвис.

Если деньги не успеют собрать, то организаторы отдадут имеющуюся часть на благотворительность, чтобы поддержать юных писателей.
Ранее "Рамблер" сообщал, зачем писатель решил инсценировать собственную смерть.
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ТВ , Джон Рис-дэвис
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