Актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина 

Все новости на карте

Недавно стало известно, что дом Джона Толкина, который написал «Хоббита» и «Властелина колец» выставлен на продажу.

В Великобритании запустили краудфандинговую кампанию, в рамках которой поклонники собирают 4,5 миллиона фунтов стерлингов (455 миллионов рублей) на выкуп и реставрацию дома. Деньги необходимо собрать в течение трех месяцев, иначе дом продадут частному лицу.

В Оксфордский дом Толкин заехал в 1930 году и жил там 17 лет, пока преподавал в университете. Теперь здание принадлежит другому владельцу.

Спасти дом решила писательница Джулия Голдинг, женщина превратить дом в музей, где поклонники автора с самых разных уголков земли смогут встречаться и обмениваться опытом.

Желание Голдинг поддержали и актеры из «Властелина колец».

«Невероятно, но, учитывая всю важность фигуры Толкина, нигде в мире нет центра, посвященного ему», — сказал Джон Рис-Дэвис.

Если деньги не успеют собрать, то организаторы отдадут имеющуюся часть на благотворительность, чтобы поддержать юных писателей.