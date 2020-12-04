Молодые звезды в «Старых песнях о главном» 

В конце 90-х— начале 2000-х в новогодние праздники на Первом канале показывали "Старые песни о главном". Это цикл музыкальных фильмов с участием звезд отечественной эстрады. Первую часть показали почти 25 лет назад — в ночь с 31 декабря 1995 года на 1 января 1996-го.
Действие фильма происходит в советском колхозе. Главных героев сыграли Леонид Агутин, Лада Дэнс, Анжелика Варум, Бари Алибасов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте и многие другие. Тогда артисты были гораздо моложе, хотя большинство до сих пор продолжает выступать на сцене. Как выглядели звезды отечественной эстрады в 1995 году — смотрите в галерее "Рамблера".