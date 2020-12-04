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«Здоровье близких важнее»: Алсу объяснила, почему отказалась от участия в новогодних «Огоньках» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 8 часов назад
Алсу объяснила, почему не будет петь в «Огоньках»
Фото: Globallookpress.com
Певица Алсу объяснила, почему в этом году решила полностью отказаться от участия в новогодних «Огоньках», которые идут на центральных российских телеканалах в праздники.

«В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних огоньках меня не будет. Здоровье моих родных и близких для меня важнее».

Как отметила певица, ее родные будут в праздники наслаждаться ее новым альбомом. В него, как известно, вошли в том числе и новые композиции.
Также Алсу заметила, что надеется на понимание своих поклонников, которые сильно не будут расстраиваться из-за ее достаточно неожиданного решения, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что новый альбом Алсу получил название «Я хочу одеться в белое». По ее словам, именно песня с таким названием из альбома отражает ее нынешнее состояние. Сморите также:
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ТВ , Комсомольская правда
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