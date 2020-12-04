Алсу объяснила, почему не будет петь в «Огоньках»

Певица Алсу рассказала, почему в этом году решила полностью отказаться от участия в «новогодних огоньках».

«В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних огоньках меня не будет. Здоровье моих родных и близких для меня важнее».

Певица решила, что ее родные будут в праздники наслаждаться ее новым альбомом. А своих поклонников артистка попросила не обижаться и принять ее решение. Ее слова передает «Комсомольская правда».