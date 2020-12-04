«Ты просто ничтожество, хоть и богатое»

«Бородина — мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена. Она днище? Ольга Орлова имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи. Это днище? Андрей Черкасов семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын —тоже днище?! Влад Кадони — молодой человек, которого все знают как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет — и он днище?! И, наконец, я, девушка, которая никогда и никого не обижала, всегда стараюсь быть только на позитиве, искренне люблю моих людей, сама долго искала любовь и сейчас наконец абсолютно счастлива — днище?!»