«При встрече ты, поджав свой хвост, отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съемках 9 числа, и я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность. А еще лживая. Когда нет таланта, приходится щебетать: «Мои люди, мои люди»… Дворянка столбовая. Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человек с головой не воспринимает тебя не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое, и популярное в кругах тупых людей».
«Бородина — мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена. Она днище? Ольга Орлова имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи. Это днище? Андрей Черкасов семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын —тоже днище?! Влад Кадони — молодой человек, которого все знают как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет — и он днище?! И, наконец, я, девушка, которая никогда и никого не обижала, всегда стараюсь быть только на позитиве, искренне люблю моих людей, сама долго искала любовь и сейчас наконец абсолютно счастлива — днище?!»