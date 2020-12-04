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«Ты просто ничтожество, хоть и богатое»: Самбурская ответила на критику Бузовой 

Мария Грибова 3 часа назад
«Ты просто ничтожество, хоть и богатое»
Фото: РИА Новости
Некоторое время назад Самбурская резко высказалась о проекте «Дом-2» и его ведущих. В свою очередь, Ольга Бузова не осталась в стороне и раскритиковала актрису. Однако Настасья решила поставить телеведущую и певицу на место.
На своей странице в Instagram актриса заявила:

«При встрече ты, поджав свой хвост, отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съемках 9 числа, и я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность. А еще лживая. Когда нет таланта, приходится щебетать: «Мои люди, мои люди»… Дворянка столбовая. Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человек с головой не воспринимает тебя не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое, и популярное в кругах тупых людей».

Ольга встала на защиту телепроекта и его ведущих:

«Бородина — мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена. Она днище? Ольга Орлова имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи. Это днище? Андрей Черкасов семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын —тоже днище?! Влад Кадони — молодой человек, которого все знают как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет — и он днище?! И, наконец, я, девушка, которая никогда и никого не обижала, всегда стараюсь быть только на позитиве, искренне люблю моих людей, сама долго искала любовь и сейчас наконец абсолютно счастлива — днище?!»

Ранее «Рамблер» писал о том, что Прилучный вышел в свет после операции на лице.
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ТВ , Влад Кадони , Ольга Бузова , Андрей Черкасов , Ольга Орлова
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