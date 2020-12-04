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Ведущий Первого канала нашел плюсы в пандемии COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Ведущий Первого канала нашел плюсы в пандемии
Фото: Lenta.ru
Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров заявил, что в пандемии коронавируса есть и плюсы. О том, как он нашел положительное в ситуации с COVID-19, шоумен рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Такое удовольствие сидеть дома и писать… Но необязательно погружаться только в это»,

— отметил он. По словам ведущего, помимо написания книги, он также рад возможности регулярно проводить время с детьми.
Дибров добавил, что они совместно пересмотрели множество фильмов и мультипликационных картин и «столько интересного друг в друге нашли». «Если бы не эта проклятая болячка — как бы и когда бы это случилось? Главное — интересоваться друг другом», — подчеркнул телеведущий.
Он пояснил, что любая активность даже в период пандемии — лучший способ бороться со стрессом. «Все стрессы и огорчения — от безделья», — заключил он.
Ранее 61-летний Дмитрий Дибров рассказал, что решил составить завещание, согласно которому планирует оставить все имущество нынешней супруге Полине. На такой шаг ведущий пошел после того, как в феврале перенес микроинсульт.
Тогда журналист потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Его экстренно госпитализировали. После произошедшего он дал клятву доктору медицинских наук, телеведущей Елене Малышевой бросить курить. Дибров заверил, что сдержал слово.
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ТВ , Елена Малышева , Дмитрий Дибров , Комсомольская правда
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