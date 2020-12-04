Ведущий Первого канала нашел плюсы в пандемии 

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал, что в пандемии коронавируса есть свои плюсы. Об этом шоумен рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Ведущий поделился, что на данный момент он занят написание книги:
«Такое удовольствие сидеть дома и писать… Но необязательно погружаться только в это».
Дибров также добавил, что вместе с детьми он посмотрел множество фильмов и мультипликационных картин. И подчеркнул:
«Если бы не эта проклятая болячка — как бы и когда бы это случилось? Главное — интересоваться друг другом».
Ранее «Рамблер» писал о том, что выяснились подробности ролика с пьяной Асмус.