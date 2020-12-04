Ведущий Первого канала нашел плюсы в пандемии 

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Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал, что в пандемии коронавируса есть свои плюсы. Об этом шоумен рассказал в интервью «Комсомольской правде»

Ведущий поделился, что на данный момент он занят написание книги:

«Такое удовольствие сидеть дома и писать… Но необязательно погружаться только в это».

Дибров также добавил, что вместе с детьми он посмотрел множество фильмов и мультипликационных картин. И подчеркнул: