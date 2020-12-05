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Дочь ведущего Первого канала покинула «Голос» 

Александра Нечаева 13 часов назад
Дочь ведущего Первого канала выгнали из «Голоса»
Фото: @alexabudnii
Александра Будникова, принимавшая участие в музыкальном шоу, покинула проект, сообщает издание StarHit.
Девушка, чье появление в шоу наделало много шума, после этапа поединков продолжила свой путь к финалу. В этапе «Нокауты» Александра вышла на сцену вместе с Мариной Строкаченко и Елизаветой Пурис. После выступления наставник команды, рэпер Баста, должен был принять решение, кто будет продолжать бороться за победу в финале. Увы, Баста предложил остаться в команде не Будниковой, сделав выбор в пользу Елизаветы Пурис.
Девушка надеялась, что другие наставники спасут ее, предложив место в одной из своих команд, однако, этого не случилось. Александра не смогла сдержать эмоций, расплакавшись прямо на сцене.

Я плачу не от обиды, а просто из-за того, что я живой человек. Я очень благодарна этому шоу,

— объяснила свои слезы девушка.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Алсу объяснила, почему отказалась от участия в «новогодних огоньках».
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