Владимир Винокур рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro о том, что намерен участвовать во всех новогодних программах, куда его пригласят.

«Если меня пригласят, то я обязательно буду участвовать в «новогодних огоньках». Я никогда не говорил, что в них не надо участвовать. Зрители-то тут при чем? Куда позовут — там меня и увидите».