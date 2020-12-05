Владимир Винокур рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro о том, что намерен участвовать во всех новогодних программах, куда его пригласят.
«Если меня пригласят, то я обязательно буду участвовать в «новогодних огоньках». Я никогда не говорил, что в них не надо участвовать. Зрители-то тут при чем? Куда позовут — там меня и увидите».
Таким образом артист продемонстрировал свое отношение к призыву Валерия Меладзе, который предложил коллегам не участвовать в праздничных телешоу из-за запрета концертов во время пандемии.
Ранее «Рамблер» писал, что Любовь Успенская не будет участвовать в новогодних съемках.