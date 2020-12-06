Пришла замена: Петросян вывел в свет молодую помощницу

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Евгений Петросян появился на публике с новой молодой помощницей. Девушка сопровождает 75-летенго юмориста на встречах и публичных мероприятиях, решает его рабочие вопросы. А молодая жена артиста Татьяна Брухунова занимается воспитанием их общего маленького сына Вагана.

Прессу смутила новая помощница Петросяна, так как молодая супруга юмориста тоже начинала с этой должности. Тесное общение с сатириком впоследствии привело к разводу с Еленой Степаненко

кадр из передачи НТВ "Ты не поверишь!"

Теперь на мероприятиях Петросяна обхаживает симпатичная брюнетка по имени Александра. Девушка трепетно заботится об артисте: обрабатывает ему руки антисептиком и помогает во время принимать нужные лекарства. Об этом сообщает издание «Стархит».

Такое отношение к работодателю смутило публику, но Петросян все отрицает.