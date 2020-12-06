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Евгений Петросян вывел в свет новую молодую помощницу 

Даня Виттиг 4 часа назад
Пришла замена: Петросян вывел в свет молодую помощницу
Фото: @petrosyanevgeny
Евгений Петросян появился на публике с новой молодой помощницей. Девушка сопровождает 75-летенго юмориста на встречах и публичных мероприятиях, решает его рабочие вопросы. А молодая жена артиста Татьяна Брухунова занимается воспитанием их общего маленького сына Вагана.
Прессу смутила новая помощница Петросяна, так как молодая супруга юмориста тоже начинала с этой должности. Тесное общение с сатириком впоследствии привело к разводу с Еленой Степаненко.
кадр из передачи НТВ "Ты не поверишь!"
Теперь на мероприятиях Петросяна обхаживает симпатичная брюнетка по имени Александра. Девушка трепетно заботится об артисте: обрабатывает ему руки антисептиком и помогает во время принимать нужные лекарства. Об этом сообщает издание «Стархит».
Такое отношение к работодателю смутило публику, но Петросян все отрицает.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Степаненко травит бывшего мужа в Сети,
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ТВ , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , НТВ
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