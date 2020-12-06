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«Кризис коснулся всех»: участник «Дома-2» могут рассказал о закрытии проекта 

Даня Виттиг 4 часа назад
«Кризис коснулся всех»: участник «Дома-2» о закрытии
Фото: кадр из передачи "Дом-2"
Тревожные слухи о закрытии телепроекта "Дом-2" все чаще появляются в Сети. Говорят, что в последнее время рейтинги шоу оставляют желать лучшего, а уход популярных участников повлиях на дополнительное снижение просмотров. Об этом сообщает издание "СтарХит".
22-летний участник проекта Роман Капаклы подтвердил, что до него тоже доходили разговоры о закрытии проекта.
Мужчина счиает, что во всем виноват экономический кризис.

"Честно скажу, до меня доходили слухи о том что на реалити не все радужно, но не буду утверждать, что шоу покинули топовые участники. К примеру, остались Рапунцели, от которых фанатеет вся страна, и другие интересные люди. Сейчас во всем мире настали не самые лучшие времена и в связи с последними событиями кажется, что кризис коснулся всех", — разводит руками Рома.

По словам знаменитости, именно из-за проблем с деньгами руководство "Дома-2" отказалось от площадки на Сейшелах. Сейчас съемки проходят исключительно в Москве. Капаклы говорит, что очень переживает по поводу будущего проекта, но все же надеется на лучшее.

"Надеюсь, проект выдержит все трудности и будет успешно существовать дальше. Так что держим кулачки".

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