Иванову раскритиковали за песню Легкоступовой 

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова получила в свой адрес шквал критики за исполнение песни Валентины Легкоступовой «Ягода-малина» на шоу «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. В пух и прах певицу разнёс музыкальный критик Сергей Соседов

Соседову не понравилось ни исполнение, ни «пластмассовый» голос певицы. И несмотря на то, что критик прослезился во время исполнения, он выдал на гора кучу замечаний.

Это песня-память по Валюше, её надо исполнять более проникновенно! И в припеве надо петь более эмоционально — «ягода малина нас к себе манила», это ведь обращение к ней, это Валя нас манит! — горячо говорил Соседов, разобрав по косточкам все куплеты, исполненные Ивановой.

Критика попытались угомонить другие члены жюри. Maruv не увидела в исполнении певицы ничего криминального, за Иванову вступилась и Наташа Королёва , заметив, что песня носит легкий и светлый характер.

В конце концов, у нас тут не поминки, — пришли к выводу члены жюри.

Недовольный Соседов поставил участнице самую низкую оцен