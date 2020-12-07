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Иванову раскритиковали за песню Легкоступовой 

News.ru 11 часов назад
Иванову раскритиковали за песню Легкоступовой
Фото: @tanyakombinacia
Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова получила в свой адрес шквал критики за исполнение песни Валентины Легкоступовой «Ягода-малина» на шоу «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. В пух и прах певицу разнёс музыкальный критик Сергей Соседов.
Соседову не понравилось ни исполнение, ни «пластмассовый» голос певицы. И несмотря на то, что критик прослезился во время исполнения, он выдал на гора кучу замечаний.
Это песня-память по Валюше, её надо исполнять более проникновенно! И в припеве надо петь более эмоционально — «ягода малина нас к себе манила», это ведь обращение к ней, это Валя нас манит! — горячо говорил Соседов, разобрав по косточкам все куплеты, исполненные Ивановой.
Критика попытались угомонить другие члены жюри. Maruv не увидела в исполнении певицы ничего криминального, за Иванову вступилась и Наташа Королёва, заметив, что песня носит легкий и светлый характер.
В конце концов, у нас тут не поминки, — пришли к выводу члены жюри.
Недовольный Соседов поставил участнице самую низкую оцен
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Комментарии
ТВ , Сергей Соседов , Наташа Королева , Татьяна Иванова , НТВ
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