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Моргенштерн пришел на «Давай поженимся» 

Lenta.ru 11 часов назад
Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»
Фото: @morgen_shtern
Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) пришел на программу «Давай поженимся», которая транслируется на Первом канале. Соответствующие сторис опубликовала в своем Instagram ведущая передачи Лариса Гузеева.
На опубликованных видео артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а затем останавливается и поправляет прическу. В каком именно качестве рэпер будет участвовать в передаче, неизвестно. При этом Гузеева упомянула о том, что на данный момент идут съемки новогодних шоу.
Ранее продюсер и композитор Виктор Дробыш увидел спасение новогодних телешоу в приглашении таких исполнителей, как Моргенштерн и группа Little Big. По его мнению, россияне потеряли интерес к «новогодним огонькам», поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты.
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ТВ , Лариса Гузеева , Виктор Дробыш
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