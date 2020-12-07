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«Я подражаю врачам, рискующим жизнью» 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
«Я подражаю врачам, рискующим жизнью»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил детскому доктору Леониду Рошалю, который стал гостем его передачи, почему в заставке своей программы он стоит в Крыму над обрывом в белой рубашке.

«Вот вы такой красивый. Стоите над обрывом. Это очень опасно. Почему вы выбрали именно такой сюжет для своей программы?» — спросил Рошаль. «Я в белой рубашке и у обрыва, потому что я подражаю врачам, рискующим жизнью», — отметил Борис Корчевников.

«Судьба человека» считается одной из самых рейтинговых программ на канале «Россия 1» на протяжении уже нескольких лет. Передача с Борисом Корчевниковым в роли ведущего выходит с 2017 года. В 2019 году телеведущий был удостоен премии ТЭФИ за свою программу. Как известно, к нему в студию приходят выдающиеся российские личности из разных сфер, которые рассказывают о своей жизни.
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ТВ , Судьба человека , Борис Корчевников , Леонид Рошаль
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