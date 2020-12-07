«Вот вы такой красивый. Стоите над обрывом. Это очень опасно. Почему вы выбрали именно такой сюжет для своей программы?» — спросил Рошаль. «Я в белой рубашке и у обрыва, потому что я подражаю врачам, рискующим жизнью», — отметил Борис Корчевников.

«Судьба человека» считается одной из самых рейтинговых программ на канале «Россия 1» на протяжении уже нескольких лет. Передача с Борисом Корчевниковым в роли ведущего выходит с 2017 года. В 2019 году телеведущий был удостоен премии ТЭФИ за свою программу. Как известно, к нему в студию приходят выдающиеся российские личности из разных сфер, которые рассказывают о своей жизни.