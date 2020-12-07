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Рэпер Моргенштерн пришел на «Давай поженимся» 

Катерина Саломе 1 час назад
Музыкант Алишер Валааев, более известный всем как Моргенштерн, пришел на программу «Давай поженимся». Запись со звездой в Stories в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая шоу Лариса Гузеева.
На видео Алишер запечатлен на сцене в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала музыкант танцует, затем резко замирает и поправляет прическу.
Пока неизвестно, в качестве кого Моргенштерн явился на передачу. Тем не менее, по словам Гузеевой, сейчас идут съемки новогодних выпусков.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что солистку «Комбинации» разнесли в пух и прах.
ТВ , Видео , Лариса Гузеева
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