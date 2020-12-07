Рэпер Моргенштерн пришел на «Давай поженимся» 

Музыкант Алишер Валааев, более известный всем как Моргенштерн, пришел на программу «Давай поженимся». Запись со звездой в Stories в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая шоу Лариса Гузеева

На видео Алишер запечатлен на сцене в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала музыкант танцует, затем резко замирает и поправляет прическу.

Пока неизвестно, в качестве кого Моргенштерн явился на передачу. Тем не менее, по словам Гузеевой, сейчас идут съемки новогодних выпусков.