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«Я подражаю врачам, рискующим жизнью»: Корчевников сделал неожиданное признание 

Катерина Саломе 7 часов назад
«Я подражаю врачам, рискующим жизнью»
Фото: globallookpress.com
Недавним гостем передачи программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» стал детский доктор Леонид Рошаль. В беседе с ним телеведущий шоу Борис Корчевников объяснил происхождение заставки своей программы, где он стоит в Крыму над обрывом в белой рубашке.

«Вот вы такой красивый. Стоите над обрывом. Это очень опасно. Почему вы выбрали именно такой сюжет для своей программы?»

— поинтересовался у ведущего Рошаль.

«Я в белой рубашке и у обрыва, потому что я подражаю врачам, рискующим жизнью»,

— признался Корчевников.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Моргенштерн пришел на «Давай поженимся».
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ТВ , Борис Корчевников , Леонид Рошаль
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