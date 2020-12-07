Недавним гостем передачи программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» стал детский доктор Леонид Рошаль. В беседе с ним телеведущий шоу Борис Корчевников объяснил происхождение заставки своей программы, где он стоит в Крыму над обрывом в белой рубашке.
«Вот вы такой красивый. Стоите над обрывом. Это очень опасно. Почему вы выбрали именно такой сюжет для своей программы?»
— поинтересовался у ведущего Рошаль.
«Я в белой рубашке и у обрыва, потому что я подражаю врачам, рискующим жизнью»,
— признался Корчевников.
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