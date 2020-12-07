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Известные ведущие прекратили вражду ради телешоу 

Lenta.ru 10 часов назад
Известные ведущие прекратили вражду ради телешоу
Фото: Lenta.ru
Известный ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и ради съемок прекратил вражду с ведущим этой передачи Джереми Кларксоном. Об этом он сообщил в Instagram.

«Да, это случилось. Я появился в выпуске "Кто хочет стать миллионером?" с участием звезд, а вел его тот самый человек, который однажды ударил меня по голове», — написал Морган. Он также опубликовал фотографии из студии, на которых видно, что он сидит рядом с Кларксоном.

По словам Моргана, выпуск выйдет примерно в конце декабря. «И все прошло, ну, скажу так — я не думаю, что публика будет разочарована», — добавил он.
55-летний Морган и 60-летний Кларксон долгое время были в конфликтных отношениях. Противостояние ведущих началось в начале 2000-х. По данным The Guardian, Кларксон публично ударил Моргана в 2004 году на церемонии награждения. Утверждалось, что перед нападением он «выпил несколько бокалов» и сказал Моргану, что «считает его карьеру на телеке дерьмом». В настоящее время оба ведущих работают на одном телеканале, ITV.
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ТВ , Пирс Морган
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