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Юмористка рассказала об отношении к женщинам в КВН 

Анна Арсеньева 10 часов назад
Юмористка рассказала об интересе к проституткам в КВН
Фото: @irka_myagkova
Юмористка Ирина Мягкова рассказала, как мужчины-комики в КВН относились к женщинам в проекте. Это она обсудила с журналисткой Ириной Шихман в проекте «А поговорить?».
Мягкова поделилась, что, когда она начинала карьеру юмористки, женщин в КВН воспринимали как "девочек для банкета", чтобы "повеселиться". Однажды на мероприятие даже вызвали "ночную бабочку". Тогда Ирине Мягковой было 19 лет. Она призналась, что была шокирована, когда узнала, куда постоянно уходят мужчины.

«Я тогда вообще не понимала, что такое может быть. Я же верю в доброту всегда», — сказала юмористка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Чиповская назвала съемки Асмус в постельной сцене "героическими".
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ТВ , Ирина Мягкова
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