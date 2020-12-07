Юмористка рассказала об интересе к проституткам в КВН

Юмористка Ирина Мягкова рассказала, как мужчины-комики в КВН относились к женщинам в проекте. Это она обсудила с журналисткой Ириной Шихман в проекте «А поговорить?».

Мягкова поделилась, что, когда она начинала карьеру юмористки, женщин в КВН воспринимали как "девочек для банкета", чтобы "повеселиться". Однажды на мероприятие даже вызвали "ночную бабочку". Тогда Ирине Мягковой было 19 лет. Она призналась, что была шокирована, когда узнала, куда постоянно уходят мужчины.