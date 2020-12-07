Популярные ведущие забыли о вражде ради шоу

Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое ведет Джереми Кларксоном. Об этом она написал в своем Instagram-аккаунте.
Ради съемок известным ведущим пришлось забыть о многолетней вражде.
«Да, это случилось. Я появился в выпуске "Кто хочет стать миллионером?" с участием звезд, а вел его тот самый человек, который однажды ударил меня по голове», — написал Пирс Морган.
Выпуск передачи должен выйти в конце декабря. По словам Моргана, публика не будет разочарована.
Конфликт между ведущими начался еще в начале 2000-х. В 2004 году Кларксон ударил Моргана на церемонии награждения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что юмористка рассказала об отношении к женщинам в КВН.