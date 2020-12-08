Певица София Ротару устроила скандал со своим помощником на «Песне года» в Москве. При этом остается только догадываться, чем вывел звезду из себя ее приближенный, который всячески старался ей угодить.

После исполнения композиции на праздничном мероприятии благодарные фанаты одарили украинскую исполнительницу цветами. Унести их своими силами ей было тяжело. Тут-то и появился помощник, однако певица его по каким-то причинам шуганула.

«Уйди отсюда, я сказала!» — прикрикнула она. Чуть позже поклонники попросила певицу сделать совместный снимок. Ротару не отказала. Помощник снова предложил свои услуги, но был, что называется, послан.