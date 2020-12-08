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«Уйди отсюда, я сказала!»: Ротару обругала помощника на «Песне года» 

Teleprogramma.pro и ещё 3 8 часов назад
«Уйди отсюда, я сказала!»
Фото: Globallookpress.com
Певица София Ротару устроила скандал со своим помощником на «Песне года» в Москве. При этом остается только догадываться, чем вывел звезду из себя ее приближенный, который всячески старался ей угодить.
После исполнения композиции на праздничном мероприятии благодарные фанаты одарили украинскую исполнительницу цветами. Унести их своими силами ей было тяжело. Тут-то и появился помощник, однако певица его по каким-то причинам шуганула.
«Уйди отсюда, я сказала!» — прикрикнула она. Чуть позже поклонники попросила певицу сделать совместный снимок. Ротару не отказала. Помощник снова предложил свои услуги, но был, что называется, послан.
«Уйди!» — крикнула она ему, после чего с недовольным лицом отправилась в гримерку. Ранее стало известно, что Ротару в России выступит не только на «Песне года». Ее можно будет увидеть в нескольких «новогодних огоньках» на центральных каналах, сообщает «Собеседник».
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Комментарии 6
ТВ , София Ротару , ИД "Собеседник"
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