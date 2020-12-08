София Ротару устроила настоящий скандал на «Песне года». Звезду вывел из себя помощник, который всячески старался ей угодить.

После выступления на праздничном мероприятии благодарные фанаты одарили украинскую исполнительницу цветами. Унести своими силами их не вышло. Тут-то и появился помощник, однако певица его по каким-то причинам шуганула.

«Уйди отсюда, я сказала!» — прикрикнула она.

Позже под горячую руку попали и поклонники артистки, которым отказали в фото. А когда помощник снова предложил свои услуги, его послали куда подальше.