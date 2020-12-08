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Ротару устроила настоящий скандал на «Песне года» 

Даня Виттиг 43 минуты назад
София Ротару устроила настоящий скандал на «Песне года». Звезду вывел из себя помощник, который всячески старался ей угодить.
После выступления на праздничном мероприятии благодарные фанаты одарили украинскую исполнительницу цветами. Унести своими силами их не вышло. Тут-то и появился помощник, однако певица его по каким-то причинам шуганула.

«Уйди отсюда, я сказала!» — прикрикнула она.

Позже под горячую руку попали и поклонники артистки, которым отказали в фото. А когда помощник снова предложил свои услуги, его послали куда подальше.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Бастра прокомментировал свой многотысячный концерт в пандемию.
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ТВ , Видео , София Ротару
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