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Ургант высмеял появление Моргенштерна на «Давай поженимся!» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Ургант высмеял Моргенштерна на «Давай поженимся!»
Фото: Lenta.ru
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире собственного вечернего шоу посмеялся над блогером и рэпером Алишером Моргенштерном (настоящее имя — Алишер Валеев), который появился в программе «Давай поженимся!» Выпуск «Вечернего Урганта» доступен на сайте телеканала.
Ургант пошутил, что произошел «уникальный случай», когда в одной студии находились два человека с татуировкой «666». Он сказал, что последний раз схожая ситуация случалась на съемочной площадке фильма «Жестокий романс» в сцене «Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою ласточку».
Соведущий Дмитрий Хрусталев уточнил, что пока неизвестно, какую роль отвели авторы «Давай поженимся!» Моргенштерну: пришел ли он в качестве жениха или сюрприза жениха. На это Ургант ответил, что уверен в первом варианте.

«Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн»,

— иронично заключил Ургант.
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Комментарии
ТВ , Жестокий романс , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев
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