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Малышева призналась в пренебрежении правилами безопасности во время коронавируса 

Lenta.ru 6 часов назад
Малышева призналась в пренебрежении безопасностью
Фото: Lenta.ru
Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева призналась, что во время первой вспышки коронавируса ее съемочная команда работала без медицинских масок. О пренебрежении правилами безопасности она рассказала изданию News.ru.
По словам врача, никто из ее телевизионной команды тяжело не заболел, несмотря на отсутствие масок, потому что у многих были антитела.

«Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно»,

— добавила Малышева.
Телеведущая также пожаловалась на отсутствие новогоднего настроения. Малышева ожидает, что оно появится во время съемок праздничных выпусков передач для телеканала.
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ТВ , Елена Малышева
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