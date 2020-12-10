Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

Продюсера возмутили действия обвиняемого. Ведь когда его девушка скончалась, он продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. По мнению Фадеева, это уже не люди, а "животные".

"Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во все этом", — говорит продюсер на видео.

В комментариях пользователи согласились со словами Максима Фадеева, подчеркнув, что "мир действительно сошел с ума", а проблемы, связанные с контентом в интернете необходимо решать на государственном уровне. И начать стоит с телепроекта "Дом-2".

"Нужно начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2", где ведущие с упоением раскрутили это убожество", — прокомментировала Larisa_____01.

"Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!" — поддержал ее позицию Максим Фадеев.

Ранее о скандальном реалити-шоу также резко высказалась Настасья Самбурская . Актриса назвала "днищем" проект, его ведущих и даже зрителей. "Миллионы рублей днища заработанных на днище — не показатель уровня интеллектуального превосходства", — уверена она.

"Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! Но когда речь идет о моих людях и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, тут я молчать не буду", — написала возмущенная Бузова.

У пользователей мнение по этому поводу разошлось. Некоторые поддержали позицию телеведущей и тоже защитили "Дом-2". Однако многие остались на стороне Самбурской, заявив, что шоу давно пора "закрыть", а всех его участников "разогнать".