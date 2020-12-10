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«Колтового будет не хватать»: зрители отреагировали на новую ведущую программы «ДНК» 

ИД «Собеседник» и ещё 1 8 часов назад
«Колтового будет не хватать»
Фото: ИД "Собеседник"
Известная российская актриса Анна Казючиц, как стало известно еще в начале декабря, сменит погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового в программе «ДНК». Причем, если прежде о назначении Казючиц на эту роль писали только СМИ, то теперь новоиспеченная телеведущая поделилась своими впечатлениями от новой работы сама, попутно собрав реакцию подписчиков на этот «поворот» в своей карьере.
На странице актрисы в социальной сети Instagram накануне вечером появилась публикация, в которой она делится своими впечатлениями от назначения и признается, что для нее самой это стало своего рода неожиданностью. «Для меня самой подобное стало большой неожиданностью.

Возможность продолжить дело Александра Колтового и выступить в роли ведущей в программе ДНК. Признаюсь, что сильно волнуюсь перед каждой записью шоу. Первые программы начнут выходить в эфир телеканала НТВ 14 декабря», — пишет артистка.

Между тем, если прежде в рядах поклонников в большей степени наблюдалось некоторое недовольство из-за неоднозначного отношения руководства телеканала и некоторых коллег к памяти погибшего ведущего, то саму Казючиц зрители восприняли положительно. В комментариях под ее постом преимущественно можно встретить слова одобрения и поддержки в адрес звезды популярных сериалов. Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Александра Колтового в этом проекте все-таки будет не хватать.

«Круто, поздравляю», «Здорово будет увидеть вас в роли ведущей», «У вас все получится», «Да, Колтового все-таки будет не хватать. Но, думаю, вы справитесь», «Удачи, вы будете прекрасной ведущей», — пишут пользователи в комментариях.

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Комментарии
ТВ , Поворот , Анна Казючиц , НТВ
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