Боня сходила к телевизионному экстрасенсу и пожалела 

Блогер и ведущая Виктория Боня усомнилась в экстрасенсорных способностях победительницы проекта «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг.
Во время разговора с подписчиками Боня рассказала, как несколько лет назад она обращалась к ясновидящей с проблемами в личной жизни. Но встреча не принесла желаемого результата.
"Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. Мне она ничем не помогла. Все, что сказала, — было мимо кассы".
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало с Керри и Шепсом из "Битвы экстрасенсов".