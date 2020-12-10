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Боня сходила к телевизионному экстрасенсу и пожалела 

Даня Виттиг 6 часов назад
Блогер и ведущая Виктория Боня усомнилась в экстрасенсорных способностях победительницы проекта «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг.
Во время разговора с подписчиками Боня рассказала, как несколько лет назад она обращалась к ясновидящей с проблемами в личной жизни. Но встреча не принесла желаемого результата.

"Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. Мне она ничем не помогла. Все, что сказала, — было мимо кассы".

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало с Керри и Шепсом из "Битвы экстрасенсов".
ТВ , Видео , Виктория Боня
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