Боня сходила к телевизионному экстрасенсу и пожалела 

Блогер и ведущая Виктория Боня усомнилась в экстрасенсорных способностях победительницы проекта «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг.

Во время разговора с подписчиками Боня рассказала, как несколько лет назад она обращалась к ясновидящей с проблемами в личной жизни. Но встреча не принесла желаемого результата.