«Колтового будет не хватать»

Российская актриса Анна Казючиц станет новой ведущей программы «ДНК». Девушка сменит погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового.

В Instagram Казючиц поделилась впечатлениями от назначения и признается, что для нее самой это стало своего рода неожиданностью.

"Возможность продолжить дело Александра Колтового и выступить в роли ведущей в программе ДНК стала для меня неожиданностью. Признаюсь, что сильно волнуюсь перед каждой записью шоу".

Несмотря на то, что коллеги отнеслись к решению руководства скептически, зрители восприняли новость положительно. В комментариях под ее постом они писали слова поддержки в адрес звезды. Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Александра Колтового в этом проекте все-таки будет не хватать.