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Зрители отреагировали на новую ведущую программы «ДНК» 

Даня Виттиг 6 часов назад
«Колтового будет не хватать»
Фото: кадр из передачи "ДНК"
Российская актриса Анна Казючиц станет новой ведущей программы «ДНК». Девушка сменит погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового.
В Instagram Казючиц поделилась впечатлениями от назначения и признается, что для нее самой это стало своего рода неожиданностью.

"Возможность продолжить дело Александра Колтового и выступить в роли ведущей в программе ДНК стала для меня неожиданностью. Признаюсь, что сильно волнуюсь перед каждой записью шоу".

Несмотря на то, что коллеги отнеслись к решению руководства скептически, зрители восприняли новость положительно. В комментариях под ее постом они писали слова поддержки в адрес звезды. Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Александра Колтового в этом проекте все-таки будет не хватать.

«Круто, поздравляю», «Здорово будет увидеть вас в роли ведущей», «У вас все получится», «Да, Колтового все-таки будет не хватать. Но, думаю, вы справитесь», «Удачи, вы будете прекрасной ведущей».

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало с ведущим Михаилом Осокиным.
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Комментарии 3
ТВ , Анна Казючиц , Михаил Осокин
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