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Пенсионер пожаловался на жизнь и стал знаменитым 

Мария Грибова 3 часа назад
Пенсионер пожаловался на жизнь и стал знаменитым
Фото: @oliverdarcy
91-летний британский пенсионер Мартин Кеньон дал интервью журналисту CNN, где в прямом эфире он пожаловался на жизнь. Фрагмент беседы опубликован в Twitter журналиста Оливера Дарси.
Кеньон должен был рассказать о своих впечатлениях от прививки компаний Pfizer и BioNTech, однако он использовал возможность, чтобы рассказать о том, насколько неудачным у него оказался день.

«Но, конечно же, я не мог нигде найти место, чтобы припарковать машину, потому опоздал. В общем, когда я оказался в больнице, меня внесли в список. Я вышел, у меня был довольно неприятный обед. Затем вернулся, меня уже ждали. И да, было совсем не больно, я даже не почувствовал иглы»,

— поделился пенсионер с журналистом.
Кеньон добавил, что надеется прожить еще много лет после вакцинации, чтобы иметь возможно подольше видеться и общаться с внучками.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Боня сходила к телевизионному экстрасенсу и пожалела.
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Комментарии 4
ТВ , Pfizer , CNN
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